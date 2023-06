27 государств уже признали Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter в среду, пишет "Европейская правда".

По словам министра, до ноября 2022 года 15 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа. С тех пор к ним присоединились еще 12.

By November 2022, 15 countries had recognized the Holodomor as genocide against the Ukrainian people. Since then, 12 more have joined. I thank them for hearing our requests and invite others to join. Recognition honors victims and warns future generations to prevent genocide.