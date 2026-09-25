Португальские водители устроили протест из-за рекордных цен на топливо

Сотни водителей грузовиков в Португалии устроили акцию протеста из-за рекордных цен на топливо, организовав колонну, медленно движущуюся по автомагистрали; в то же время водители в Лиссабоне массово сигналили на главном мосту города.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Грузовики медленно двигались по автомагистрали A1 в колонне длиной 150 километров – от города Паредеш на севере до центрального города Коимбра.

Участники протеста требовали предоставить им право на частичное возмещение налога на нефтепродукты. По данным Eurostat, в августе цены на топливо на АЗС Португалии выросли на 24% в годовом исчислении, а дизельное топливо подорожало до более чем 2 евро за литр.

Выступая перед журналистами в Кашкайше, министр инфраструктуры и жилищного хозяйства Мигель Пинту Луш признал, что в мерах, принятых до сих пор для сдерживания роста цен на топливо, интересы грузоперевозчиков "в определенном смысле остались без внимания". Он пообещал рассмотреть их предложения и назначил на следующий понедельник встречу с представителями протестного движения в министерстве.

В Лиссабоне водители начали акцию с массовым сигналированием в 8:00 по местному времени во время проезда по мосту 25 Апреля, который соединяет столицу с рабочими районами на южном берегу реки Тежу.

Участники требовали восстановить возможность удаленной работы, а также отменить плату за проезд по мосту и 23-процентный налог на добавленную стоимость на топливо.

Они также требовали отставки министра окружающей среды Марии Грасы Карвалью из-за её слов о том, что гражданам следует ездить медленнее, чтобы сократить расход топлива.

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