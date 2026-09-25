У украинца, подозреваемого в убийстве священника в Польше, обнаружили психические расстройства

Психическое состояние украинца Игоря М., который был задержан 24 сентября после нападения на монастырь в польском Ярославе, не позволяет провести его допрос и предъявить ему обвинение.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24, сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тацюх-Курасевич.

Психиатры установили, что Игорь М. в текущем состоянии психического здоровья проявляет признаки психического заболевания в виде острых, многоформных психотических расстройств, отметила пресс-секретарь.

"Сегодня и в ближайшее время мы точно не будем проводить следственные действия с участием подозреваемого Игоря М.", – сказала Тацюх-Курасевич.

Текущее психическое состояние Игоря М. не позволяет ему участвовать в процессуальных действиях из-за усиленных психотических симптомов, состояния сильного психомоторного возбуждения, спутанности мышления и отсутствия логической связи, пояснила прокурор.

"В настоящее время подозреваемому необходимо назначить антипсихотическое лечение", – добавила она.

Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде временного ареста в отношении 31-летнего украинца. Игорь М. в настоящее время находится в психиатрической больнице.

Районная прокуратура в Ярославе готовит ходатайство о применении меры пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. Эту меру придется применять в условиях больницы.

24 сентября утром 31-летний гражданин Украины напал с ножом на четырех мужчин и одну женщину на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской в польском городе Ярослав. В результате нападения погиб священник.

В польской прокуратуре сообщили, что украинец в четверг въехал в Польшу с территории Германии. Он направлялся к пограничному пункту в Корчове, однако границу не пересек. Мужчина проник на территорию монастыря, а затем вошел в кухонные помещения. Именно там он, вероятно, встретил первых людей, на которых впоследствии было совершено нападение.

В польском правительстве пообещали строгое наказание для подозреваемого.

Президент Владимир Зеленский шокирован нападением в Ярославе и рассчитывает на быстрое и тщательное расследование преступления.