ЕС о дронах в Москве: Россия не должна использовать атаки как повод для эскалации

В ЕС прокомментировали недавние атаки дронов в российской столице Москве, отметив, что не доверяют российским заявлениям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге во вторник заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Мы видели сообщения о том, что в Московском регионе летали дроны. Мы не знаем происхождения, обстоятельств или других деталей, и любые заявления России по этому поводу не вызывают доверия, поскольку Россия активно манипулирует любой информацией. Россия не должна использовать это как повод для дальнейшей эскалации из-за продолжающихся незаконных и варварских нападений на Украину и ее народ", – подчеркнула она.

Массрали добавила, что ЕС осуждает захватническую войну России против Украины и остается непоколебимым в своей поддержке независимости Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

"Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии, право на самооборону. Оружие от ЕС может использоваться только для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы установили строгий механизм для обеспечения того, чтобы оборудование, предоставленное ЕС, находилось под исключительной ответственностью и под контролем Вооруженных сил Украины исключительно с целью самообороны", – подчеркнула она.

В ночь на 1 августа беспилотники атаковали столицу РФ, один из них попал в бизнес-центр "Москва-Сити". Ночью 30 июля беспилотник уже попадал в здание бизнес-центра "Москва-Сити".

В Госдепе заявляли, что не подталкивают Украину к ударам по российской территории.