Дуда не верит, что РФ применит ядерное оружие в Украине, взрыв на АЭС допускает

Президент Польши Анджей Дуда сомневается в вероятности применения ядерного оружия РФ против Украины, но допускает возможность взрыва на АЭС со стороны российских оккупантов.

Об этом он рассказал в интервью The Washington Post, пишет "Европейская правда".

"Нет, я думаю, что Россия не прибегнет к использованию ядерного оружия в Украине", – сказал Дуда, объяснив, что ядерный арсенал в России находится под коллективным контролем многих людей, поэтому решение об ударе должен принять не только один человек.

"Если кто-то спросит меня о ядерной угрозе, я гораздо больше обеспокоен потенциальными проблемами с атомными электростанциями в Украине", – отметил польский президент.

По его словам, более вероятно, что может произойти что-то, что будет выглядеть как ядерная авария.

"Потому что, на мой взгляд, по моему убеждению, угроза взрыва (на АЭС. – Ред.) гораздо больше, чем в случае применения ядерного оружия", – считает польский президент.

Дуда также заявил, что с тем количеством оружия, которое сейчас есть в распоряжении украинских сил, Украина не способна изменить баланс в войне.