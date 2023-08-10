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Дуда: У Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне

Четверг, 10 августа 2023, 19:06

Президент Польши Анджей Дуда считает, что с тем количеством оружия, которое сейчас есть в распоряжении украинских сил, Украина не способна изменить баланс в войне. 

Об этом он рассказал в интервью The Washington Post, пишет "Европейская правда".

Дуда отметил, что благодаря поставкам партнеров Украина сейчас имеет гораздо более современный военный потенциал, чем Россия. Однако, по его словам, этого недостаточно.

"Вопрос в другом: Имеет ли Украина достаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и взять верх? И ответ, вероятно, нет. У них, вероятно, недостаточно оружия. И мы знаем это из того, что сейчас они не в состоянии осуществить очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, они нуждаются в большей помощи", – заявил польский президент.

Напомним, Министерство обороны Соединенных Штатов фиксирует продвижение вперед Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба.

По данным CNN, на основе текущей ситуации на поле боя западные чиновники начинают считать маловероятным большой успех сил обороны Украины, который бы серьезно изменил ситуацию.

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