Финляндия создаст крупнейший в ЕС запас средств от химических и ядерных угроз

Финляндия создаст крупнейший в Евросоюзе стратегический резерв запасов на случай чрезвычайных ситуаций на фоне войны России против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство внутренних дел Финляндии.

Как говорится в заявлении ведомства, проект, который получил 242 млн евро от Еврокомиссии, предусматривает создание стратегического резерва средств, предназначенного для использования странами Северной и Восточной Европы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Запас, который должны создать в течение 2024 года в Финляндии, будет включать защитное и измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, а также лекарства и вакцины, которые будут использоваться как службами быстрого реагирования, так и гражданским населением, в том числе в случае пандемий.

По словам руководительницы проекта в МВД Тарьи Рантали, "химические, биологические, радиологические или ядерные угрозы стали более вероятными из-за текущей глобальной ситуации, и именно это мотивирует Еврокомиссию".

"Это также связано с (полномасштабным) вторжением России в Украину", – добавила она.

Отмечается, что хотя подобные запасы также появляются во Франции, Польше и Хорватии, в Финляндии планируют создать самый большой, ведь в нем будут как защитные, так и медицинские материалы в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение в вероятности применения ядерного оружия РФ против Украины, но допускает возможность взрыва на АЭС со стороны российских оккупантов.

Перед этим сообщалось, что на авиабазе Фолькель в Нидерландах могла получить повреждения ядерная бомба.