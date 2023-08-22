Латвия передаст Украине еще 38 авто, конфискованных у пьяных водителей

Во вторник латвийское правительство решило безвозмездно передать Украине еще 38 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей на дорогах Латвии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Согласно постановлению правительства, шесть автомобилей предназначены для Министерства обороны Украины, в частности армейских частей и некоммерческих предприятий и организаций.

Общая предварительная рыночная стоимость этих шести автомобилей – 127 859 евро.

О назначении остальных 32 авто не сообщается.

Всего до середины июля 2023 года в Латвии в пользу Украины было конфисковано уже 432 автомобиля.

Уже сообщалось, что в ноябре прошлого года вступили в силу поправки в Уголовный закон, которые предусматривают уголовную ответственность за вождение или обучение управлять автомобилем при концентрации алкоголя выше 1,5 промилле. Решением Сейма также разрешена конфискация личных автомобилей пьяных водителей.

В июле 11 автомобилей передали военной администрации города Херсон, Министерству обороны Украины, Арбузинскому сельсовету Николаевской области, Военно-медицинской академии Украины и Госпогранслужбе.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью "Европейской правде" заявлял, что 100% латвийского общества поддерживают Украину – даже те, кто ездит пьяным.