Зеленский поблагодарил Болгарию за решение не продлевать ограничения на украинский агроэкспорт

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Болгарию за то, что она не будет продолжать ограничения на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Благодарен Болгарии за решение не продлевать ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт после 15 сентября. Спасибо премьер-министру Николаю Денкову и его команде, всем болгарским парламентариям за этот шаг. Болгария демонстрирует пример настоящей солидарности", – заявил Владимир Зеленский.

I am grateful to Bulgaria for its decision not to prolong restrictions on Ukraine’s agricultural exports after September 15th.



I thank PM Nikolai Denkov and his team, as well as Bulgarian parliamentarians who supported this move.



Bulgaria sets an example of true solidarity. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 14, 2023

Как известно, 15 сентября истечет срок действующего запрета на ввоз в ЕС нескольких видов украинской агропродукции. Польша и Венгрия готовятся ввести национальные ограничения, если запрет не продлят на уровне ЕС.

Парламент Болгарии принял решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции.

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