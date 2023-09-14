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Зеленский поблагодарил Болгарию за решение не продлевать ограничения на украинский агроэкспорт

Четверг, 14 сентября 2023, 14:16

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Болгарию за то, что она не будет продолжать ограничения на импорт украинской агропродукции после 15 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Благодарен Болгарии за решение не продлевать ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт после 15 сентября. Спасибо премьер-министру Николаю Денкову и его команде, всем болгарским парламентариям за этот шаг. Болгария демонстрирует пример настоящей солидарности", – заявил Владимир Зеленский.

Как известно, 15 сентября истечет срок действующего запрета на ввоз в ЕС нескольких видов украинской агропродукции. Польша и Венгрия готовятся ввести национальные ограничения, если запрет не продлят на уровне ЕС.

Парламент Болгарии принял решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции.

Подробнее на эту тему читайте статью Кризис 15 сентября: новое испытание для отношений Украины и Польши.

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