Зеленський подякував Болгарії за рішення не продовжувати обмеження на український агроекспорт

Президент України Володимир Зеленський подякував Болгарії за те, що вона не продовжуватиме обмеження на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вдячний Болгарії за рішення не продовжувати обмеження на український сільськогосподарський експорт після 15 вересня. Дякую прем’єр-міністрові Ніколаю Денкову та його команді, усім болгарським парламентарям за цей крок. Болгарія демонструє приклад справжньої солідарності", – заявив Володимир Зеленський.

I am grateful to Bulgaria for its decision not to prolong restrictions on Ukraine’s agricultural exports after September 15th.



I thank PM Nikolai Denkov and his team, as well as Bulgarian parliamentarians who supported this move.



Bulgaria sets an example of true solidarity.