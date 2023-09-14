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Зеленський подякував Болгарії за рішення не продовжувати обмеження на український агроекспорт

Четвер, 14 вересня 2023, 14:16

Президент України Володимир Зеленський подякував Болгарії за те, що вона не продовжуватиме обмеження на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вдячний Болгарії за рішення не продовжувати обмеження на український сільськогосподарський експорт після 15 вересня. Дякую прем’єр-міністрові Ніколаю Денкову та його команді, усім болгарським парламентарям за цей крок. Болгарія демонструє приклад справжньої солідарності", – заявив Володимир Зеленський.

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Як відомо, 15 вересня сплине термін чинної заборони на ввезення до ЄС кількох видів української агропродукції. Польща та Угорщина готуються запровадити національні обмеження, якщо заборону не продовжать на рівні ЄС. 

Парламент Болгарії ухвалив рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції.  

Детальніше на цю тему читайте статтю Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.

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