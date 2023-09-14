В Украине открылся полевой офис Международного уголовного суда

Генеральный прокурор Андрей Костин и прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в четверг объявили об открытии полевого офиса МУС в Киеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Офиса генпрокурора Украины.

Генпрокурор отметил, что работа офиса "повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев". Он также поблагодарил прокурора за работу над расследованием военных преступлений в Украине.

По данным украинской стороны, полевой офис Международного уголовного суда в Украине является крупнейшим представительством МУС за пределами Гааги.

Соглашение об открытии в Украине полевого офиса прокурора МУС стороны подписали в Гааге в конце марта этого года. Это произошло после того, как Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.

В марте 2022 года МУС начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине. Для сбора доказательств российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов.

В то время как МУС может рассматривать военные преступления, совершенные отдельными людьми, он не имеет юрисдикции привлекать к ответственности за преступление агрессии. В связи с этим Украина продвигает идею создания специального трибунала против России.