Польша обещает изучить украинский план экспорта агропродукции

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел телефонный разговор со своим польским коллегой Робертом Телусом по экспорту украинской агропродукции в Польшу.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Как говорится в сообщении, польская сторона изучит украинский план экспорта и подготовит свои предложения к нему.

Отмечается, что министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию, и договорились найти решение, которое учитывает интересы обеих стран.

Отмечается, что стороны подтвердили тесные и конструктивные отношения, которые ими многократно демонстрировались и согласовали, с учетом этого, выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта.

Украинское ведомство также анонсирует следующие переговоры в ближайшие дни, во время которых будут обсуждаться подготовленные к тому времени вопросы от обеих сторон.

Накануне в Министерстве иностранных дел Украины, комментируя вызов украинского посла в польский МИД, призвали конструктивно решить ситуацию с импортом агропродукции.

Напомним, на фоне зернового кризиса Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.

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