Группа союзников выделит Украине более 147 млн евро на обслуживание техники и инженерные средства

Группа союзников предоставит Украине более 147 млн евро на финансирование обслуживания военной техники, оборудование для разминирования и другие инженерные средства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило Министерство обороны Дании 11 октября.

Речь идет о взносе от стран-участниц Международного фонда поддержки Украины объемом 1,1 млрд датских крон (147,5 млн евро).

"Данный вклад финансирует Дания вместе с другими странами-участницами Международного фонда поддержки Украины – Британией, Норвегией, Нидерландами, Швецией, а также Литвой и Исландией", – отмечается в коммюнике.

Министр обороны Трольс Лунд Поульсен отметил, что Украине на этом этапе войны нужны и боеприпасы, и помощь с поддержанием в рабочем состоянии ранее переданного оружия.

Эти средства будут использованы на оборудование для обслуживания различных систем в непосредственной близости к линии фронта, запчасти, на перевозку танков, а также закупку средств для прохождения российских линий обороны, в том числе разминирования, наведения мостов и переправ.

Напомним, также министр обороны Дании сообщил, что рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года, но это будет зависеть также от готовности пилотов, техников и инфраструктуры.

В начале октября Дания анонсировала более 13 млн евро на боеприпасы для Украины.