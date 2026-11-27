Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал обращение президента США Дональда Трампа к правителю РФ Владимиру Путину с просьбой прекратить военную агрессию против Европы.

Об этом Мерц заявил в кулуарах заседания Европейского совета в четверг, цитирует Der Spiegel, передает "Европейская правда".

Немецкий канцлер похвалил президента США за эти слова в адрес Путина, заявив, что Трамп разделяет позицию европейцев.

"Я с большой радостью наблюдал, как президент Трамп сегодня обратился к России и призвал Путина прекратить боевые действия. Хорошо, что он это делает. Таким образом он занимает четкую позицию, которую мы все разделяем", – сказал Мерц.

Накануне Трамп утверждал, что во время встреч в Китае с Путиным просил его остановить военную агрессию против Европы.

В тот день американский президент опубликовал свой вариант совместного заявления с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте: в нем к недопущению распространения войны призываются не только Россия, но и Украина.

В совместном заявлении Рютте и Трампа, текст которого распространила пресс-служба Североатлантического альянса, в этом контексте упоминается только Россия.