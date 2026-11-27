Великобритания и Нидерланды больше всех пострадали от всплеска враждебных действий, организованных Ираном в этом году.

Об этом свидетельствуют данные нового отчета лондонского Международного института стратегических исследований (IISS), передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По данным IISS, на эти две страны приходится более двух третей из 32 известных инцидентов, связанных с Тегераном, произошедших в Европе после ударов США и Израиля по Ирану в феврале.

В отчете отмечается, что и в Великобритании, и в Нидерландах существуют давние еврейские общины и "история деятельности связанных с Ираном сетей на их территории".

Как свидетельствуют данные, с 2022 года агенты Тегерана были причастны примерно к 80 операциям в Европе. Из них около 35% операций, о которых сообщалось за этот длительный период, произошли в Великобритании, по сравнению с 12% в Германии, 10% во Франции, 9% в Швеции и 8% в Нидерландах.

По данным IISS, британская авиабаза стала одной из целей в постоянно расширяющемся списке, в который входят американские финансовые учреждения в Париже и Амстердаме. Аналитический центр отметил, что деятельность Ирана продолжалась, несмотря на то, что 58% инцидентов, зарегистрированных с 2022 года, закончились арестами.

Хотя IISS не выявил никаких случаев сотрудничества между Ираном и Россией, он отметил, что возможности для такого партнерства растут. Такой шаг затруднил бы срыв иранских операций, добавил аналитический центр.

Ранее в этом году в Лондоне произошла волна поджогов объектов, связанных с еврейской общиной. В конце августа в Великобритании четверо обвиняемых в поджоге общественных машин скорой помощи в Лондоне, принадлежащих еврейской общественной службе, признали свою вину.

Также стало известно, что Великобритания выделит 250 млн фунтов стерлингов (293 млн евро) в течение трех лет на усиление защиты еврейских общин.