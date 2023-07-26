В Хорватии бушуют пожары возле Дубровника, что привело к взрывам мин
Среда, 26 июля 2023, 12:02
На юге Хорватии вспыхнули лесные пожары вблизи популярного курорта Дубровник, которые резко распространились из-за сильного ветра.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Index.hr.
Накануне вечером ситуация с пожарами была сложной, поскольку огонь полностью вышел из-под контроля.
Ситуацию осложняло то, что на труднодоступных горных участках вокруг Дубровника взрываются мины, которые остались со времен войны 1991-95 годов.
В населенном пункте Петрача пришлось проводить частичную эвакуацию.
Кроме того, огонь перекинулся на территорию Боснии и Герцеговины.
В течение ночи ситуацию удалось стабилизировать, но спасатели опасаются, что пожары могут распространиться еще больше, если усилится ветер.
Ранее сообщалось, что в Португалии вспыхнул лесной пожар в районе популярного курортного города Кашкайш.