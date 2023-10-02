Лидер антиукраинской партии Словакии получил две недели на формирование правительства

Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник, как и ожидалось, поручила мандат на формирование нового правительства Роберту Фицо – лидеру партии Smer-SD, которая одержала победу на парламентских выборах 30 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В понедельник Фицо провел короткую встречу с Чапутовой, которая имеет полномочия давать мандат на формирование кабинета министров после выборов.

"Мы договорились о двухнедельном сроке, который я буду иметь в своем распоряжении для формирования правительства. Это будет непростой процесс, но мы сделаем все возможное", – сказал лидер Smer-SD журналистам после встречи.

В то же время словацкий президент также сказала, что проведет переговоры с другими партийными лидерами, которые могут теоретически претендовать на должность премьер-министра.

Напомним, партия Фицо Smer-SD, вопреки экзитполам, стала победителем досрочных парламентских выборов в Словакии с почти 23% голосов, заметно опередив ближайшего конкурента – либеральную партию "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечки с 18%.

Во время предвыборной кампании Фицо – дважды экс-премьер Словакии, который ушел в отставку после резонансного убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка в 2018 году – критиковал помощь Украине и обещал способствовать мирным переговорам между Киевом и Москвой.

В своей предвыборной кампании он также призвал к более жестким мерам против нелегальной миграции и сдерживанию резкого роста стоимости жизни.

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