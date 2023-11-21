Зеленский: Делаем все, чтобы на флаге ЕС сияла звезда Украины

В 10-ю годовщину начала Революции достоинства президент Владимир Зеленский заверил, что усилия Украины на пути к ЕС должны непременно завершиться полноправным членством.

Об этом президент сказал в обращении по случаю Дня достоинства и свободы, пишет "Европейская правда".

Глава государства отметил, что позади у нашего народа – "большой отрезок пути, который мы уже преодолели".

"Позади меня сегодня – флаги Украины и Европейского Союза. И сегодня у нас есть право сказать: это не просто украшение площади, декорация, фикция, а реальный символ неотъемлемости Украины от Европы, право на которую все это время доказывают украинская нация и Украинское государство.

Год за годом, шаг за шагом мы делаем все, чтобы в кругу звезд на флаге ЕС, символизирующем единство народов Европы, сияла и наша звезда. Звезда Украины", – отметил президент.

10 years ago, we began a new chapter in our struggle. 10 years ago, Ukrainians launched their first counteroffensive. Against lawlessness and an attempt to rob us of our European future. Against unfreedom.



Year after year, step by step, we make every effort to ensure that,… pic.twitter.com/HkEarZkbJB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2023

Зеленский добавил, что 20 лет назад членство в ЕС было романтической мечтой, 10 лет назад – амбициозной целью, а сегодня – это реалии, "в которых уже невозможно остановить наше движение вперед и преодоление всех обязательных стадий".

"Поэтому наш статус кандидата и дальнейшие переговоры о вступлении должны непременно завершиться полноправным членством Украины в ЕС. И все это мы делаем, несмотря на войну. Когда наши люди защищают и себя, и Европу уже сейчас. Потому что у нас есть достоинство и мы не дадим отобрать у нас свободу. Потому что мы должны защитить свободу, чтобы не потерять достоинства", – отметил Зеленский.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в годовщину начала Евромайдана заявила, что украинцы и ЕС вместе идут в Европу путем, который Украина выбрала 10 лет назад.

2 ноября на конференции в Берлине глава МИД Германии намекнула на положительное решение по движению Украины в Евросоюз от лидеров ЕС на саммите в декабре.