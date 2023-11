Зеленский: Делаем все, чтобы на флаге ЕС сияла звезда Украины

В 10-ю годовщину начала Революции достоинства президент Владимир Зеленский заверил, что усилия Украины на пути к ЕС должны непременно завершиться полноправным членством.

Об этом президент сказал в обращении по случаю Дня достоинства и свободы, пишет "Европейская правда".

Глава государства отметил, что позади у нашего народа – "большой отрезок пути, который мы уже преодолели".

"Позади меня сегодня – флаги Украины и Европейского Союза. И сегодня у нас есть право сказать: это не просто украшение площади, декорация, фикция, а реальный символ неотъемлемости Украины от Европы, право на которую все это время доказывают украинская нация и Украинское государство.

Год за годом, шаг за шагом мы делаем все, чтобы в кругу звезд на флаге ЕС, символизирующем единство народов Европы, сияла и наша звезда. Звезда Украины", – отметил президент.

10 years ago, we began a new chapter in our struggle. 10 years ago, Ukrainians launched their first counteroffensive. Against lawlessness and an attempt to rob us of our European future. Against unfreedom.



Year after year, step by step, we make every effort to ensure that,… pic.twitter.com/HkEarZkbJB