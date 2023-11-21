Зеленський: Робимо все, щоб на прапорі ЄС сяяла зірка України

У 10-ту річницю початку Революції гідності президент Володимир Зеленський запевнив, що зусилля України на шляху до ЄС мають неодмінно завершитися повноправним членством.

Про це президент сказав у зверненні з нагоди Дня гідності і Свободи, пише "Європейська правда".

Глава держави зазначив, що позаду в нашого народу – "великий відрізок шляху, який ми вже подолали".

"Позаду мене сьогодні – прапори України та Європейського Союзу. І сьогодні ми маємо право сказати: це не просто прикраса площі, декорація, фікція, а реальний символ невід’ємності України від Європи, право на яку весь цей час доводить українська нація й Українська держава.

Рік за роком, крок за кроком ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла й наша зірка. Зірка України", – зазначив президент.

10 years ago, we began a new chapter in our struggle. 10 years ago, Ukrainians launched their first counteroffensive. Against lawlessness and an attempt to rob us of our European future. Against unfreedom.



Year after year, step by step, we make every effort to ensure that,… pic.twitter.com/HkEarZkbJB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2023

Зеленський додав, що 20 років тому членство у ЄС було романтичною мрією, 10 років тому – амбітною метою, а сьогодні – це реалії, "у яких уже неможливо зупинити наш рух уперед і подолання всіх обов’язкових стадій".

"Тож наш статус кандидата й подальші переговори про вступ мають неодмінно завершитися повноправним членством України в ЄС. І все це ми робимо попри війну. Коли наші люди захищають і себе, і Європу вже зараз. Бо маємо гідність і не дамо відібрати в нас свободу. Бо маємо захистити свободу, щоб не втратити гідності", – зазначив Зеленський.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у річницю початку Євромайдану заявила, що українці та ЄС разом ідуть до Європи шляхом, який Україна обрала 10 років тому.

2 листопада на конференції в Берліні глава МЗС Німеччини натякнула на позитивне рішення щодо руху України до Євросоюзу від лідерів ЄС на саміті в грудні.