Зеленський: Робимо все, щоб на прапорі ЄС сяяла зірка України
Вівторок, 21 листопада 2023, 09:14
У 10-ту річницю початку Революції гідності президент Володимир Зеленський запевнив, що зусилля України на шляху до ЄС мають неодмінно завершитися повноправним членством.
Про це президент сказав у зверненні з нагоди Дня гідності і Свободи, пише "Європейська правда".
Глава держави зазначив, що позаду в нашого народу – "великий відрізок шляху, який ми вже подолали".
"Позаду мене сьогодні – прапори України та Європейського Союзу. І сьогодні ми маємо право сказати: це не просто прикраса площі, декорація, фікція, а реальний символ невід’ємності України від Європи, право на яку весь цей час доводить українська нація й Українська держава.
Рік за роком, крок за кроком ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла й наша зірка. Зірка України", – зазначив президент.
10 years ago, we began a new chapter in our struggle. 10 years ago, Ukrainians launched their first counteroffensive. Against lawlessness and an attempt to rob us of our European future. Against unfreedom.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2023
Year after year, step by step, we make every effort to ensure that,… pic.twitter.com/HkEarZkbJB
Зеленський додав, що 20 років тому членство у ЄС було романтичною мрією, 10 років тому – амбітною метою, а сьогодні – це реалії, "у яких уже неможливо зупинити наш рух уперед і подолання всіх обов’язкових стадій".
"Тож наш статус кандидата й подальші переговори про вступ мають неодмінно завершитися повноправним членством України в ЄС. І все це ми робимо попри війну. Коли наші люди захищають і себе, і Європу вже зараз. Бо маємо гідність і не дамо відібрати в нас свободу. Бо маємо захистити свободу, щоб не втратити гідності", – зазначив Зеленський.
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у річницю початку Євромайдану заявила, що українці та ЄС разом ідуть до Європи шляхом, який Україна обрала 10 років тому.
2 листопада на конференції в Берліні глава МЗС Німеччини натякнула на позитивне рішення щодо руху України до Євросоюзу від лідерів ЄС на саміті в грудні.