Зеленський: Робимо все, щоб на прапорі ЄС сяяла зірка України

У 10-ту річницю початку Революції гідності президент Володимир Зеленський запевнив, що зусилля України на шляху до ЄС мають неодмінно завершитися повноправним членством.

Про це президент сказав у зверненні з нагоди Дня гідності і Свободи, пише "Європейська правда".

Глава держави зазначив, що позаду в нашого народу – "великий відрізок шляху, який ми вже подолали".

"Позаду мене сьогодні – прапори України та Європейського Союзу. І сьогодні ми маємо право сказати: це не просто прикраса площі, декорація, фікція, а реальний символ невід’ємності України від Європи, право на яку весь цей час доводить українська нація й Українська держава.

Рік за роком, крок за кроком ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла й наша зірка. Зірка України", – зазначив президент.

10 years ago, we began a new chapter in our struggle. 10 years ago, Ukrainians launched their first counteroffensive. Against lawlessness and an attempt to rob us of our European future. Against unfreedom.



Year after year, step by step, we make every effort to ensure that,… pic.twitter.com/HkEarZkbJB