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Премьер Литвы: Без Украины семья ЕС неполная, впереди историческая возможность

Вторник, 21 ноября 2023, 09:23

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните в 10-ю годовщину начала Революции достоинства отметила, что без Украины семья ЕС остается неполной.

Об этом Шимоните написала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Глава правительства Литвы подчеркнула, что 10 лет назад с флагами ЕС в руках украинцы вышли на улицы, чтобы защитить свою демократию и достоинство.

"Ни кровопролитие на Майдане, ни война с Россией не изменили их европейского выбора. Впереди лежит историческая возможность – без Украины семья ЕС не является полной", – отметила Шимоните, подчеркивая историческую важность будущего вступления Украины в ЕС.

Президент Владимир Зеленский в обращении ко Дню достоинства и свободы заверил, что усилия Украины на пути в ЕС должны непременно завершиться полноправным членством и звезда Украины должна засиять на флаге ЕС.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в годовщину начала Евромайдана заявила, что украинцы и ЕС вместе идут в Европу путем, который Украина выбрала 10 лет назад.

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Литва Вступление в ЕС