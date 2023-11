Премьер Литвы: Без Украины семья ЕС неполная, впереди историческая возможность

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните в 10-ю годовщину начала Революции достоинства отметила, что без Украины семья ЕС остается неполной.

Об этом Шимоните написала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Глава правительства Литвы подчеркнула, что 10 лет назад с флагами ЕС в руках украинцы вышли на улицы, чтобы защитить свою демократию и достоинство.

"Ни кровопролитие на Майдане, ни война с Россией не изменили их европейского выбора. Впереди лежит историческая возможность – без Украины семья ЕС не является полной", – отметила Шимоните, подчеркивая историческую важность будущего вступления Украины в ЕС.

10y ago, with EU flags in their hands, Ukrainians took to the streets to defend their democracy & dignity. Neither the bloodshed at the Maidan, nor Russia's war overturned their European choice. Ahead lies a historic opportunity – without 🇺🇦, the EU family is not complete.



📷EPA pic.twitter.com/w7V5B0v6Ju