Глава литовського уряду Інгріда Шимоніте у 10-ту річницю початку Революції гідності наголосила на тому, що без України сім’я ЄС є неповною.

Про це Шимоніте написала у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Очільниця уряду Литви підкреслила, що 10 років тому з прапорами ЄС в руках українці вийшли на вулиці, щоб захистити свою демократію та гідність.

"Ані кровопролиття на Майдані, ані війна з Росією не змінили їхнього європейського вибору. Попереду лежить історична можливість – без України сім'я ЄС не є повною", – зауважила Шимоніте, наголошуючи на історичній важливості майбутнього вступу України до ЄС.

10y ago, with EU flags in their hands, Ukrainians took to the streets to defend their democracy & dignity. Neither the bloodshed at the Maidan, nor Russia's war overturned their European choice. Ahead lies a historic opportunity – without 🇺🇦, the EU family is not complete.



📷EPA pic.twitter.com/w7V5B0v6Ju — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) November 21, 2023

Президент Володимир Зеленський у зверненні до Дня гідності та свободи запевнив, що зусилля України на шляху до ЄС мають неодмінно завершитися повноправним членством і зірка України має засяяти на прапорі ЄС.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у річницю початку Євромайдану заявила, що українці та ЄС разом ідуть до Європи шляхом, який Україна обрала 10 років тому.