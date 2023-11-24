Финляндия выделила 3 млн евро на поддержку экспорта зерна из Украины

Финляндия выделила 3 млн евро на поддержку экспорта украинского зерна в страны, которые наиболее зависят от него, а также разминирование полей в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе МИД Финляндии.

2 млн евро из пакета предоставляются как гуманитарная помощь на инициативу Grain From Ukraine, которую реализует Всемирная продовольственная программа – для поставки украинского зерна в беднейшие страны. Всего до этого Финляндия выделила на такую поддержку 11,5 млн евро.

Еще часть средств предоставляется на разминирование сельскохозяйственных земель в Украине в регионах, где велись боевые действия, чтобы их снова можно было использовать.

Этот проект реализует Всемирная продовольственная программа и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в тесном сотрудничестве с украинскими властями.

После выделения этих средств общая помощь Финляндии на гуманитарное разминирование в Украине достигла 8,25 млн евро.

Ранее на этой неделе финское правительство предложило изменения в проект бюджета на 2024 год, где, среди прочего, предусмотрены большие расходы на помощь Украине.

В середине ноября Финляндия передала Украине 20-й пакет военной помощи стоимостью 100 млн евро.