Что должна сделать Украина для присоединения к фундаментальным ценностям ЕС

Украина готовится к официальным переговорам о членстве в ЕС.

Как и положено финальному рывку, он будет самым сложным. Ведь у Европейского Союза есть политическая воля принять нас в свой состав, но нет воли делать скидки или закрывать глаза на недоработки.

И особенно это касается вещей, которые являются базовыми для будущего членства. А для ЕС эту роль выполняют базовые, фундаментальные ценности.

О том, какие задачи в Брюсселе видят первоочередными для Украины, читайте в статье Максима Костецкого и Александра Нотевского Вступление в ЕС и фундаментальные ценности: прежде чем открывать шампанское, надо вымыть бокалы.

В процедуре переговоров о вступлении кластер "Основополагающие разделы" (Fundamentals) открывается первым и закрывается последним, оценивание происходит постоянно, и именно к нему наиболее придирчиво будут присматриваться как наши союзники, так и оппоненты в ЕС.

Так, вопросам из блока Fundamentals было посвящено более половины заключения Еврокомиссии относительно вступительных переговоров с Украиной.

И это не только описание успехов, но и перечень важных, приоритетных и порой срочных задач.

Больше всего внимания Еврокомиссия уделяет верховенству права и фундаментальным правам, а именно главе 23 "Судебная система и фундаментальные права" и главе 24 "Правосудие, свобода и безопасность". В них же сосредоточено наибольшее количество замечаний и конкретных указаний, что и каким образом должна сделать Украина, чтобы двигаться дальше.

Состояние соответствия украинской судебной системы стандартам ЕС отчет Еврокомиссии оценил не очень высоко и присвоил ему 2-й уровень из 5 возможных, "некоторое соответствие". Однако прогресс за последний год, по мнению Еврокомиссии, является "хорошим".

В течение следующего года от нас, среди прочего, ожидают закрытия вакансий в Конституционном суде, возобновления отбора судей с проверкой добропорядочности с участием новых Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Общественного совета добропорядочности (ОСД), квалификационного оценивания судей, создания службы дисциплинарных инспекторов и прогресса в дисциплинарных производствах, а также комплексной диджитализации судебной системы.

Хотя Еврокомиссия и отметила наши успехи в создании антикоррупционной инфраструктуры и ее заметной активности в течение последнего года, здесь хватает и краткосрочных, и стратегических задач.

Один из приоритетов, выделенных Еврокомиссией на ближайший год – это изменение процедуры отбора на руководящие должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Евросоюз также ждет от нас принятия закона о лоббизме.

В вопросе соблюдения принципов свободы слова и свободы выражения Украина имеет немного более высокий балл, чем в целом по сектору фундаментальных прав – между "некоторым соответствием" и "средним соответствием" стандартам ЕС, и при этом за последнее время мы – несмотря на полномасштабную войну – продемонстрировали "хороший прогресс".

Удивительно, но Единый марафон фактически не подвергся критике – чувствуется понимание контекста большой войны и необходимости держать информационную безопасность. Однако после завершения военного положения, подчеркивает ЕК, нужно будет полное восстановление плюрализма.

То есть хотя временные ограничения и воспринимаются адекватно, Еврокомиссии важно понимать: это не навсегда.

Интересно, что все формулировки Еврокомиссии в большинстве позиций совпадают с рекомендациями украинских общественных организаций, годами продвигающих соответствующие реформы в этих сферах.

Государству следует максимально тесно сотрудничать с гражданским обществом, привлекать его и к дизайну реформ, и к контролю за их реализацией.

Большинство законов, принятия которых ждет ЕС, были либо приняты в первом чтении и уже более года лежат в парламенте, либо их основные принципы уже давно на общественном обсуждении и только ждут внедрения.

Большинство процессов, успеха в которых от нас ждут, уже запущены и набирают обороты. Так что теперь главное – удвоить и утроить темпы и не смещаться с вектора.

Подробнее о домашнем задании для Украины – в материале Максима Костецкого и Александра Нотевского Вступление в ЕС и фундаментальные ценности: прежде чем открывать шампанское, надо вымыть бокалы.