Президент Венгрии отправилась в Израиль

Венгерский президент Каталин Новак в воскресенье прибыла в Израиль, став первым венгерским чиновником, который сделал это после нападения на страну со стороны террористической группировки ХАМАС.

Об этом Новак сообщила в Facebook, пишет "Европейская правда".

В коротком сообщении президент Венгрии отметила, что прибыла в Израиль с "визитом солидарности", возвращаясь из Австралии.

"Мы поддерживаем Израиль. Сейчас я на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, после которого встречусь с семьями венгерских заложников, которых удерживает ХАМАС", – добавила Новак.

Перед венгерским президентом Израиль для выражения солидарности посещали лидеры ряда европейских стран, а также высокопоставленные чиновники США.

Напомним, в прошлом месяце венгерский премьер-министр Виктор Орбан на фоне израильско-палестинского конфликта заявил, что Венгрия не позволит никаких митингов в поддержку террористических организаций.