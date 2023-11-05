Президентка Угорщини вирушила до Ізраїлю

Угорська президентка Каталін Новак у неділю прибула до Ізраїлю, ставши першим угорським високопосадовцем, який зробив це після нападу на країну з боку терористичного угруповання ХАМАС.

Про це Новак повідомила у Facebook, пише "Європейська правда".

У короткому повідомленні президентка Угорщини зазначила, що прибула до Ізраїлю з "візитом солідарності", повертаючись із Австралії.

"Ми підтримуємо Ізраїль. Зараз я на зустрічі з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, після якого зустрінусь із сім’ями угорських заручників, яких утримує ХАМАС", – додала Новак.

Перед угорською президенткою Ізраїль для висловлення солідарності відвідували лідери низки європейських країн, а також високопосадовці США.

Нагадаємо, минулого місяця угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан на тлі ізраїльсько-палестинського конфлікту заявив, що Угорщина не дозволить жодних мітингів на підтримку терористичних організацій.