Орбан: Венгрия не позволит митинги в поддержку террористических организаций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне израильско-палестинского конфликта заявил, что Венгрия не позволит никаких митингов в поддержку террористических организаций.

Об этом Орбан сказал в эфире общественного радио в пятницу, его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Шокирует, что по всей Европе проходят митинги в поддержку террористов", – сказал глав венгерского правительства, имея в виду европейскую реакцию на нападение ХАМАС на Израиль.

Орбан, союзник израильского лидера Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль имеет право защищать себя, но добавил, что важно, чтобы конфликт не распространился на другие страны, дестабилизируя весь регион.

Бывший лидер ХАМАС Халед Мешааль призвал в пятницу к протестам по всему мусульманскому миру в поддержку палестинцев и чтобы народы соседних стран присоединились к борьбе против Израиля.

На пятницу, 13 октября, у здания Министерства иностранных дел Венгрии в Будапеште был запланирован митинг в поддержку Палестины.

"Были попытки даже в Венгрии... Но мы не позволим проведение митингов в поддержку террористических организаций, поскольку это повлечет за собой террористическую угрозу для венгерских граждан. Мы не можем позволить, чтобы хоть один венгерский гражданин, независимо от его веры или происхождения, чувствовал себя в опасности", – сказал Орбан.

Вскоре после интервью Орбана Главное управление полиции Будапешта объявило в заявлении, что 13 октября в столице Венгрии не будет разрешено никаких собраний.

Напомним, административный суд Берлина запретил проведение в столице Германии демонстраций в поддержку атаки террористов ХАМАС на Израиль.

Накануне в Париже несмотря на запрет собралась пропалестинская демонстрация, ее разогнали.