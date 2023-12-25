Глава МИД Чехии: Нужно помогать Украине, чтобы держать РФ подальше от наших границ

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что главный вызов для Праги заключается в том, чтобы держать Россию как можно дальше от чешских границ.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ČTK.

"Мы должны помнить, что в Украине мы сдерживаем имперскую экспансию России, которая также острит зубы на центральноевропейский регион, на страны Балтии", – сказал Липавский.

По его словам, помощь Украине – военная, гуманитарная, финансовая, политическая или моральная – также на пользу и европейской безопасности.

"Если Украина упадет, мы столкнемся с Россией чуть ближе – буквально на границах Евросоюза, очень близко к Чехии, и мы не должны этого допустить", – подчеркнул Липавский.

Глава МИД указал, что усталость от войны, о которой часто говорят, проявляется по-разному, поэтому он считает важным объяснять общественности необходимость поддержки Украины.

"Однако, если это правда, что мы устали от собственной безопасности, то мы теряем нашу свободу и суверенитет", – сказал министр.

"Я регулярно говорю всем в Европе, что наш главный вызов – держать РФ как можно дальше от наших границ. Именно на это должна быть направлена наша политика. Дебаты проходят непросто, но мы видим, что в конце концов европейские страны способны прийти к согласию", – отметил Липавский.

Министр также заявил, что Украина и Молдова демонстрируют высокую мотивацию и усилия, чтобы приблизиться к ЕС, и Прага должна помочь им в этом.

"Наша помощь не мотивирована чистым альтруизмом и тем, что это хорошо. В наших собственных интересах помочь этим странам приблизиться к нам как можно ближе, потому что империалистическая политика Москвы снова скрежещет на них зубами", – добавил Липавский.

Ранее финский министр обороны Антти Хякканен в рождественском поздравлении к миротворческим силам вспомнил о полномасштабном вторжении России в Украину, где Киев, по его словам, ведет войну за будущее Европы.

Напомним, ранее топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель уже обратил внимание на опасность победы России против Украины для проекта Европейского Союза.

Он также призвал к более активной поддержке Украины ввиду того, что российский президент Владимир Путин не настроен прекращать полномасштабную агрессию в ближайшее время.