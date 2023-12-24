Министр обороны Финляндии: Украина ведет войну за будущее Европы

Финский министр обороны Антти Хякканен в рождественском поздравлении к миротворческим силам упомянул о полномасштабном вторжении России в Украину.

Текст поздравления в воскресенье, 24 декабря, опубликовало Минобороны Финляндии, сообщает "Европейская правда".

По словам Хякканена, "российская политика силы создала ощущение незащищенности и неопределенности в Европе, а косвенно и во всем мире".

"Мы получили болезненное доказательство того, что великая держава может чувствовать себя вправе вмешиваться в выбор своего меньшего соседа и готова использовать военную силу для достижения собственных целей", – добавил он.

Министр обороны Финляндии отмечает, что речь идет о судьбе не только Украины, но и всех соседних с Россией государств: "В Украине идет война за будущее всей Европы".

Хякканен также вспомнил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину подтолкнуло Финляндию отказаться от нейтралитета и стать членом НАТО и заключить соглашение об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами.

Напомним, ранее топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель уже обратил внимание на опасность победы России против Украины для проекта Европейского Союза.

Он также призвал к более активной поддержке Украины ввиду того, что российский президент Владимир Путин не настроен прекращать полномасштабную агрессию в ближайшее время.