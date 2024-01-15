СМИ: Россия до сих пор получает из Финляндии компоненты и оборудование, необходимые для ОПК

Расследователи общественного вещателя Yle выяснили, что из Финляндии в Россию до сих пор попадают компоненты и оборудование, которые далее используются в оборонной промышленности, благодаря "неприметным" компаниям в Финляндии; некоторые из них уже привлекли внимание правоохранителей.

Как сообщает "Европейская правда", материал по результатам расследования опубликовали 15 января.

Журналисты MOT – расследовательского проекта Yle – нашли ряд компаний, которые зарегистрированы в Финляндии и имеют связи с Россией, а их клиенты связаны с российскими силовыми структурами.

Это около 20 компаний, экспортировавших в Россию компоненты, которые могут использоваться в оборонной промышленности. Речь идет о небольших логистических фирмах, владельцами которых являются связанные с Россией лица, а офисы расположены в крошечных помещениях преимущественно в юго-восточной части страны, возле крупных логистических хабов.

Одна из компаний, попавшая в фокус внимания, работает в районе Лаппеенранты и, согласно таможенной информации, поставляла в Россию датчики, дизельные двигатели, топливные насосы, компоненты, используемые в коробках передач автомобилей.

Подобные западные компоненты находили в уничтоженной в Украине российской технике, однако не все это подпадает под западные санкции.

По данным MOT, двое клиентов этой фирмы имеют связи с ФСБ – это следует из публичных данных о российских закупках. Одна из компаний-клиентов даже публиковала у себя на сайте благодарность от ФСБ за хорошее сотрудничество. От общения с журналистами в офисе фирмы отказались.

Также выявлены случаи экспорта в Россию разнообразного оптического и электронного оборудования – или напрямую, или же финская компания выполняла роль посредника в цепочке поставок, через который оборудование попало к российскому покупателю.

В частности, есть случаи поставки такого оборудования в Узбекистан, который считается одним из путей продажи подсанкционных товаров в Россию.

Неизвестно, какая доля такого чувствительного оборудования, экспортированного благодаря этим компаниям, в конце концов оказалась в российской военной технике. Однако из расследования следует, что по меньшей мере девять российских клиентов этих финских компаний имеют связи или с ФСБ, или с российским ОПК.

Еще в одном случае финская компания экспортировала в Россию металлообрабатывающее оборудование, а о ее российском партнере нашли информацию, что среди клиентов – в том числе предприятие ОПК, занимающееся производством разведывательных летательных аппаратов и бомбардировщиков.

В компаниях, к которым обращались за комментарием, не согласились общаться открыто. Несколько должностных лиц фирм согласились говорить не под запись и в этих комментариях отрицали, что нарушают санкции. Они утверждали, что не имеют информации о том, что их продукция оказывается в российском ОПК.

Также журналисты выяснили, что по меньшей мере четыре из фирм, на которые обратили внимание в расследовании, уже фигурируют в уголовных производствах. Две такие компании осенью 2023 года попали под санкции США из-за того, что экспортируемые ими компоненты оказываются в российских беспилотниках.

Об одной из компаний пишут, что ее владельцем является гражданин Франции – резидент Финляндии и он якобы уже под арестом по подозрению в нарушении санкций.

Напомним, в декабре Великобритания объявила о новых санкциях против экспортеров военного оборудования в Россию.

Ранее сообщалось, что некоторые компании из Нидерландов могут обходить санкции против РФ благодаря Турции.