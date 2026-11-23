20 ноября в Брюсселе прошел саммит Европейского Союза и Великобритании – второй после выхода Соединенного Королевства из ЕС. При этом после первой встречи в мае 2025 года в Лондоне произошли существенные изменения – премьер-министром стал Энди Бернем, который критически относится к выходу страны из Евросоюза.

Соответственно, вновь активизировалась дискуссия о возвращении Британии. И прошлый саммит рассматривался как возможность для существенной перезагрузки отношений между Лондоном и Брюсселем и большей определённости в отношении повторного вступления Великобритании в ЕС.

Однако прорыва не произошло.

Подробно о результатах саммита – в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской-Богдановой В Европу без спешки. Что решил саммит Британия–ЕС и почему о возвращении речь не идет. Далее – краткое изложение статьи.

Нынешний премьер Великобритании Энди Бернем возглавил лейбористское правительство в июле 2026 года, а до этого критически высказывался по поводу Brexit – заявлял, что выход Соединённого Королевства из ЕС в 2020 году "принёс больше вреда, чем пользы".

Естественно, что после вступления в должность на Даунинг-стрит Бернем пообещал провести масштабный пересмотр отношений с Брюсселем. Сразу же заговорили даже о вероятном возвращении Великобритании в ЕС.

Но Бернем стал более осторожным. В конце сентября среди возможных сценариев дальнейших отношений между страной и ЕС он называл сохранение нынешнего статус-кво, возвращение Великобритании в таможенный союз ЕС, а также углубление отношений по аналогии с моделью, которую в настоящее время обсуждают Евросоюз и Канада.

Каких-либо практических шагов, таких как новый референдум о вступлении, он не предлагал.

Хотя в конце октября Бернем отметил, что хотел бы при своей жизни увидеть Великобританию снова среди членов ЕС, однако сразу же уточнил, что такой сценарий сейчас не рассматривается.

Поэтому позиция Бернема на данный момент заключается не столько в пересмотре самого решения о Brexit, сколько в стремлении исправить некоторые последствия выхода страны из Евросоюза.

Собственно, речь об определенных практических шагах и шла на саммите.

Например, соглашение о торговле продуктами питания и напитками должно упростить проверки и устранить значительную часть дополнительных процедур, введенных после Brexit для торговли продукцией животного и растительного происхождения между Великобританией и ЕС. Ожидается, что оно вступит в силу 1 марта 2028 года.

Соглашение в сфере энергетики и климатической политики предусматривает повторную интеграцию британской и европейской систем торговли квотами на выбросы. Это должно помочь производителям обеих сторон избежать дополнительных затрат, связанных с трансграничным углеродным регулированием. Вступление этого соглашения в силу также запланировано только на 2028 год.

Отдельный блок договоренностей касается миграции и безопасности границ.

Тем временем многие в Великобритании с настороженностью воспринимают даже перспективы сближения с ЕС в отдельных сферах и четкой поддержки большинства для повторного вступления пока нет.

Хотя косвенно значительная часть британцев была бы не против.

В свою очередь, в самом Евросоюзе демонстрируют готовность к дальнейшему сближению. Президент ЕС Антониу Кошта подчеркнул, что Евросоюз остается "открытым для как можно более тесных отношений" с Британией.

В отдельном разделе "Общие глобальные приоритеты" 18-страничной декларации Украине посвящены первые два пункта. Это в основном подтверждение уже неоднократно озвученных позиций сторон.

ЕС и Великобритания подчеркнули свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Они осудили российскую агрессию, назвав её нарушением международного права и Устава ООН.

Стороны также заверили, что будут и впредь бессрочно поддерживать Украину, и призвали международных партнеров также усилить поддержку, чтобы удовлетворить насущные финансовые и военные потребности Киева.

Подробнее – в статье Ульяны Кричковской-Богдановой В Европу без спешки. Что решил саммит Британия–ЕС и почему о возвращении речь не идет.