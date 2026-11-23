Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник представила новый пакет санкций против России, который станет 22-м по счету.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

Как отметила председатель ЕК, этим пакетом Евросоюз усиливает давление на Россию в трех направлениях.

"Мы наносим более сильный удар по источникам финансирования войны Россией, нацеливаясь на её банки и криптовалютные платформы. Мы ещё больше изолируем Россию. Мы закрываем ей доступ к участию в европейских спортивных и культурных мероприятиях. Мы ужесточаем визовые правила. И мы удваиваем усилия по обеспечению соблюдения этих санкций", – сообщила фон дер Ляйен.

В частности, по ее словам, ЕС распространяет запрет на транзакции на около 60 российских банков. Все 60 банков будут исключены из системы SWIFT.

"Мы также принимаем жесткие меры в отношении криптовалютных и платежных сетей. Мы сосредоточимся на России, но также охватим третьи страны, которые помогают России обходить наши санкции. Это одно из главных направлений нашего нового пакета мер. И это важная сфера, в которой мы стремимся скоординировать усилия с международными партнерами. Именно поэтому мы также создали Рабочую группу по криптовалютным санкциям для поддержки этой работы", – добавила глава Еврокомиссии.

Кроме того, в новом санкционном пакете будет расширен запрет на энергетические услуги, чтобы ни одна европейская компания не могла помогать России строить, эксплуатировать или ремонтировать её энергетическую инфраструктуру, в частности нефтеперерабатывающие заводы.

Впервые этот запрет распространяется также на услуги по поставке электроэнергии, добавила фон дер Ляйен.

Также ЕС добавит в черный список еще более 70 судов так называемого "теневого флота" РФ. Еврокомиссия предлагает запретить использование танкеров, застрахованных в России.

Глава ЕК также предложила запрет на выдачу виз бывшим участникам войны против Украины.

"В последнее время мы наблюдаем эскалацию нетрадиционных кинетических действий российских агентов в Европе. И этот запрет является частью нашего ответа. Бывшие российские комбатанты представляют угрозу безопасности Европы. Нельзя позволять им свободно передвигаться по нашим странам. Поэтому въезд в Европейский Союз будет запрещен", – подчеркнула она.

Кроме того, по предложению Еврокомиссии, европейцам будет запрещено и в дальнейшем занимать должности в руководящих органах компаний в России.

Также Еврокомиссия предлагает ввести запрет на участие российских команд и спортсменов, выступающих под российским флагом, в любых спортивных мероприятиях на территории ЕС.

"Мы предлагаем запретить демонстрацию официальных российских символов. Мы также ограничим финансовые потоки от российских спонсоров к европейским спортивным и культурным ассоциациям. Кроме того, мы введем ограничения на занятие россиянами должностей в руководящих органах европейских спортивных федераций", – сообщила фон дер Ляйен.

На фоне представленных Еврокомиссией ограничений стоит отметить, что Финляндия усилила ограничения на въезд российских спортсменов, в частности тех, кто имеет нейтральный статус.

13 ноября Эстония подтвердила, что не допустит российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на своей территории.

Также Норвегия объявила о намерении запретить въезд российским и белорусским профессиональным спортсменам и их сопровождающим для участия в спортивных мероприятиях.