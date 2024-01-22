ПАСЕ избрала греческого депутата своим новым президентом

Парламентская ассамблея Совета Европы определила своим новым президентом представителя Греции и Европейской народной партии Теодороса Русопулоса.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Традиционно, по правилам ПАСЕ, президента избирают на двухлетний период по принципу ротации между политическими группами. Последние два года, в том числе во время исключения РФ из организации весной 2022 года, ПАСЕ возглавлял представитель Нидерландов, левый политик Тини Кокс.

С 2024 года ассамблею возглавляет Теодорос Русопулос.

Русопулос – греческий депутат, который до недавнего времени возглавлял миграционный комитет ПАСЕ и был благосклонен к Украине в решениях. Он обещает продолжать эту политику.

РУСОПУЛОС ВО ВРЕМЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ В ПАСЕ

"Во время моего президентства Украина и ужасные преступления, совершенные во время вторжения, будут моим главным приоритетом", – заявил он. Также приоритетами президента ПАСЕ станут вопросы искусственного интеллекта и климатических изменений/окружающей среды.

Как сообщала "ЕвроПравда", также в понедельник в ПАСЕ обжаловали полномочия азербайджанской делегации.