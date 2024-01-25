ПАСЕ приняла решение по украинским детям в РФ и в Европе

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, касающуюся положения украинских детей.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Решение, которое приняли депутаты ПАСЕ, касается всех украинских детей, поскольку, как подчеркивает документ, нет детей, которых не затронула агрессия РФ против Украины. Впрочем, его важной составляющей является ситуация с детьми, которых Россия незаконно похитила и пытается лишить идентичности. Также документ содержит важные положения о детях, нашедших убежище в ЕС.

Резолюцию ПАСЕ, основанную на проекте, который подготовила украинский депутат Елена Хоменко, поддержали 85 депутатов ПАСЕ, ни одного голоса против не было.

Документ содержит важное политическое подтверждение того, что Россия совершает преступление геноцида, системно похищая украинских детей.

В частности, резолюция призывает национальные парламенты всех государств-членов Совета Европы принять решения, которые бы "осудили военные преступления против детей и признали депортации, принудительные перемещения и неоправданные задержки с репатриацией украинских детей... преступлением геноцида".

Также ассамблея отмечает необходимость как можно быстрее вернуть детей в Украину, поскольку "чем больше времени проходит, тем больше уменьшаются шансы найти этих детей", а тем временем "им навязывают новую культуру и новый язык, подвергают их психологической и/или физической агрессии".

Решение также констатирует, что даже те украинские дети, которые пользуются системой временной защиты в ЕС, "должны получать образование и медицинскую помощь, включая поддержку психического здоровья, адаптированную к их конкретной ситуации, чтобы сохранить связь со своим языком и культурой, что будет способствовать их будущему возвращению в Украину".

"Европейская правда" готовит более подробный материал о принятом решении.