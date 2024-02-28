Спикеры 23 парламентов обратились к республиканцу Джонсону по поводу поддержки Украины

Спикеры 23 парламентов обратились к спикеру Палаты представителей США с призывом вынести на рассмотрение принятый Сенатом законопроект, который предусматривает ассигнования в размере $60,06 млрд для помощи Украине.

Об этом рассказал на своей Facebook-странице спикер ВР Руслан Стефанчук, который инициировал письмо-обращение, пишет "Европейская правда".

Сейчас законопроект передан в Палату представителей и, согласно правилам процедуры, Джонсон имеет полномочия по его внесению на рассмотрение.

Спикеры парламентов призвали Джонсона способствовать принятию Конгрессом США исторического решения, которое обеспечит помощь США иностранным государствам и предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы.

"Наши страны настроены и в дальнейшем наращивать поддержку Украины и ее Сил обороны, видя в этом значительную инвестицию в нашу индивидуальную и коллективную безопасность. Ось зла должна быть побеждена и все виновные должны быть привлечены к ответственности, что станет значительным предохранителем от дальнейших конфликтов и вернет нашим народом ощущение управляемости и безопасности", – говорится в письме.

Письмо подписали, среди прочих, спикеры парламентов Германии, Польши, Чехии, Литвы, Северной Македонии, Испании и других стран.

Письмо остается открытым к подписанию и другими спикерами парламентов, которые желают к нему присоединиться.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с другими лидерами Конгресса и президентом Джо Байденом в Белом доме 27 февраля заявил, что продолжает считать приоритетом решение вопроса защиты границы.

Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, что Украина сообщила США и, в частности, Конгресс о необходимости одобрения многомиллиардного пакета помощи в течение месяца.