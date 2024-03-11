Флаг Швеции официально подняли в штаб-квартире НАТО

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник, 11 марта, подняли национальный флаг Швеции, что ознаменовало присоединение страны к Североатлантическому альянсу.

Соответствующее видео транслировала пресс-служба Альянса, сообщает "Европейская правда".

Церемония состоялась в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и шведской кронпринцессы Виктории.

Во время поднятия флага военный оркестр исполнял гимн Швеции.

"После более чем 200 лет нейтралитета вы присоединяетесь к самому сильному и успешному военному альянсу в истории. Поэтому добро пожаловать в НАТО, мы рады видеть вас здесь", – сказал Столтенберг во время церемонии.

В свою очередь Кристерссон сказал, что "Швеция вернулась домой".

"Швеция теперь является частью НАТО – гордым членом и союзником, вместе с нашими ближайшими друзьями и партнерами. Мы скромны, но в то же время и горды. Мы знаем, что ожидания от Швеции высокие. И у нас высокие ожидания от самих себя", – отметил он.

Как сообщалось, 7 марта Швеция официально завершила процедуру получения полноправного членства в НАТО. Швеция рассчитывала завершить вступление вместе с Финляндией, но в итоге процесс затянулся еще на год.

Сначала главным препятствием стал лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который формально выдвигал Швеции претензии за политическое убежище для его политических оппонентов и курдских лидеров, реальной же главной причиной были торги Эрдогана с США по покупке истребителей F-16.

Далее препятствием неожиданно стала Венгрия, при том, что Будапешт не выдвигал конкретных требований. Несмотря на неоднократные обещания "не стать последними" в процессе ратификации, Венгрия все же завершила этот процесс после Турции и даже после этого нашла способ дополнительно задержать окончательное вступление Швеции в НАТО.