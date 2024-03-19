Кулеба: Амбиции Путина не ограничатся Молдовой и Грузией, он дойдет туда, куда ему позволят

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что амбиции правителя России Владимир Путина не ограничиваются границами ближайших соседей и он будет двигаться дальше, насколько ему позволят.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время онлайн-брифинга с представителями более 160 СМИ из 65 стран мира.

Кулеба напомнил о распространенном Россией в конце 2021 года документе с требованиями к НАТО вернуться к своим границам по состоянию на 1997 год.

"Я бы не ограничивал амбиции Путина только Молдовой и Грузией. Его планы идут намного дальше, и он будет двигаться так далеко, насколько ему позволят.

Именно поэтому самый эффективный способ предотвратить ситуацию, когда НАТО и центральноевропейские страны будут сражаться с российскими солдатами на собственной территории – это помочь Украине нанести поражение России на нашей территории", – сказал он.

По словам министра, какой бы ни была цена помощи Украине сейчас, цена ведения войны собственными силами гораздо выше, в том числе и из-за высокой цены человеческих жизней, которую сейчас платит Украина.

Он отметил, что учитывая то, что Путин хочет восстановления Советского союза, его амбиции идут дальше границ его ближайших соседей.

"Он не признает право многих государств быть в их международно признанных границах, поэтому страны Центральной Азии также должны быть обеспокоены", – добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что немецкие спецслужбы подготовили для правительства анализ военной угрозы со стороны России, который прогнозирует, что "с 2026 года" она может напасть на территорию стран-членов Североатлантического альянса.

В течение последних недель ряд европейских стран НАТО уже предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем. К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.