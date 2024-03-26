Венгрия поможет установить личности погибших в войне, говорят в Нацполиции

Руководители полиции Украины и Венгрии провели встречу в Ужгороде, где обсудили дальнейшее сотрудничество, в частности будущую помощь Будапешта с установлением лиц, погибших на войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины во вторник, пишет "Европейская правда".

Ужгород посетила делегация венгерских полицейских во главе с председателем полиции Яношем Балогом, которая провела встречу с председателем Национальной полиции Украины Иваном Выгивским.

Руководители ведомств обсудили дальнейшее сотрудничество и взаимодействие – в частности, по противодействию нелегальному обороту оружия, наркотрафика, организованной преступности, а также относительно будущей помощи Венгрии в направлении проведения ДНК-исследований при установлении лиц погибших в результате военных преступлений россиян.

фото: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

Как подчеркнули в пресс-службе, с начала полномасштабного вторжения России в Украину венгерские полицейские оказывают помощь украинским правоохранителям – основная линия сотрудничества происходит по взрывотехническому направлению.

Украинские взрывотехники, в частности, приняли участие в 12 курсах и тренингах по тематике обезвреживания взрывоопасных предметов, использования роботизированных беспилотных комплексов и противодействия радиационной, химической и биологической угрозам.

Кроме того, в Будапеште для полицейских Украины провели курсы по подводному разминированию. Также Венгрия предоставила необходимое оборудование и экипировку для разминирования вражеских ловушек.

"Мы благодарны за вашу помощь, которую Венгрия уже предоставила, и я благодарю лично вас, господин Янош, за визит к нашим раненым во время их лечения в госпитале в Венгрии", – обратился Выговский к своему венгерскому коллеге Яношу Балогу.

"Мы делаем все от нас зависящее и надеемся, что это будет вкладом в общее дело. В гуманитарном плане по обезвреживанию взрывоопасных предметов Венгрия готова оказать большую помощь Украине", – приводит пресс-служба слова Балога.

Как известно, Венгрия после начала полномасштабного вторжения России отказалась оказывать военную поддержку Украине, но утверждает, что помогает гуманитарно.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан регулярно обвиняет Запад в том, что его помощь Украине оружием затягивает войну и не способствует ее окончанию. Недавно Орбан обвинил страны Запада в "воинственности" в отношении России.

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