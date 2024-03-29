Кто сорвал украино-польские "аграрные" переговоры

28 марта в Варшаве состоялись польско-украинские межправительственные консультации.

На эти переговоры в Киеве возлагали немалые надежды, но шансов на прорывные договоренности было не так уж и много.

Так и произошло. В одобренном двумя правительствами совместном заявлении говорится лишь о том, что стороны "подтвердили, что меры по либерализации торговли должны быть сформированы таким образом, чтобы иметь положительное влияние на экономику Республики Польша и других государств-членов ЕС, а также Украины, при этом не дестабилизируя их рынки".

Подробнее о консультациях – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Варшава идет на обострение. Как польский чиновник сорвал компромисс с Украиной. Далее – краткое ее изложение.

Итак, встреча не привела к прирывным договоренностям.

Несмотря на это украинские участники переговоров в целом оценивают встречу в Варшаве скорее положительно.

"Хорошо, что эта встреча наконец состоялась. Плохо, что она не состоялась раньше", – отмечает министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Днем ранее он участвовал в более чем пятичасовых консультациях с представителями сельского хозяйства Польши и польскими агропроизводителями. "Мы стали вдвое ближе к компромиссу с Польшей в большинстве аграрных вопросов, чем были до этих переговоров", – отмечает он.

В частности, по результатам консультаций удалось снять претензии с польской стороны к украинскому меду и курятине.

Относительно других групп, прежде всего сахара и малины, стороны договорились продолжать консультации, а новый раунд пройдет уже на следующей неделе.

Николай Сольский признает, что достижению взаимопонимания способствовали новости из Брюсселя. Уже 29 марта должно быть окончательно одобрено продление действия автономных преференций для Украины, но с дополнительными ограничениями.

Польша была ключевым лоббистом этих ограничений, а потому решение Брюсселя ее в целом удовлетворило.

Напомним, как ожидается, будет расширен перечень товаров, в отношении которых возможно оперативное внедрение защитных мер. Кроме яиц, курятины и сахара, как предлагалось ранее, туда будут добавлены овес, кукуруза, ячменная крупа, а также обработанное зерно зерновых культур.

А главное, будет расширен период, который берется за расчет. Если раньше возможность введения защитных мер наступала в случае, если поставки украинских товаров превысят средний показатель импорта в 2022-23 годах, то теперь туда добавлена и вторая половина 2021 года.

Украинская сторона выступала категорически против этого расширения – очевидно, что такое решение Варшава уже записывает в свои победы.

Из-за этого, например, средний годовой показатель для импорта сахара снизится с 324 до 262 тыс. тонн, яиц – с 28 до 23 тыс. тонн, а курятины – со 146 до 136 тыс. тонн.

По остальным позициям украинский экспорт в ЕС был высоким и в 2021 году, а потому расширение периода не должно повлиять на новые объемы.

Более того, по данным "ЕвроПравды", были высокие шансы достичь компромисса и в вопросе транзита. Украинская сторона предлагала добровольное ограничение украинскими компаниями транзита через Польшу в этом году, при условии сохранения транзита для продукции по уже подписанным контрактам.

Впрочем, по данным участников переговоров, этот компромисс заблокировал заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

"Его поведение было настолько неадекватным, что теперь просто неудобно критиковать украинских чиновников. Создавалось впечатление, что он находится под действием определенных веществ: он постоянно выбегал из зала, а когда возвращался – начинал атаковать нас с новой силой", – рассказывает президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса, который принимал участие в переговорах.

По его словам, Колодзейчак постоянно срывал обсуждение, требуя от других присутствующих не допустить, чтобы украинцы захватили польские земли.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Варшава идет на обострение. Как польский чиновник сорвал компромисс с Украиной.