Шмыгаль: Блокада границы бессмысленна, Польша теряет больше, чем Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за блокады границы польскими фермерами Польша несет большие убытки, чем Украина.

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

Он назвал блокаду границы "абсолютно бессмысленной", поскольку более 90% украинского экспорта идет морем или через дунайские порты.

"В чем абсурдность ситуации – Польша теряет в этой борьбе больше, чем Украина. Вопрос в том, что потери Украины оплачиваются кровью, в том числе наших фермеров. Поэтому вопрос не в экономических убытках, а вопрос в моральном аспекте", – отметил глава украинского правительства.

Он добавил, что с 16 сентября ни одна тонна украинского зерна из четырех групп товаров не заехала в Польшу. Все группы товаров идут через польскую территорию транзитом.

Шмыгаль также считает невозможными требования вернуть довоенные квоты.

"Считаю, что Украина сделала огромный шаг на пути к евроинтеграции. Сегодня мы уже не в статусе ассоциации, а кандидат в члены ЕС. Я убежден, что Еврокомиссия на эти условия не пойдет, это уже юридически невозможно", – сказал премьер.

Также он добавил, что несмотря на блокаду не зафиксировано ни одного случая блокирования доставки оружия, военной техники, гуманитарной помощи и горючего.

В Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

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