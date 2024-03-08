Кулеба призвал союзников отправить тренировочные миссии в Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал союзников увеличить и ускорить поддержку Украины, в частности, в случае необходимости направить свои тренировочные миссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления на видеоконференции министров иностранных дел и обороны стран-союзников по поддержке Украины.

Кулеба призвал участников встречи принимать решения, руководствуясь двумя правилами: быстрее и больше.

В частности, он отметил необходимость производить и закупать больше боеприпасов и ракет для Украины, создавать возможности для ремонта поврежденной техники на территории страны.

"Если эффективнее и больше украинских военнослужащих можно тренировать в Украине, а не за рубежом, значит нужны именно такие решения", – подчеркнул глава МИД.

Министр также отметил необходимость скорейшего наращивания темпов производства оружия в Европе, чтобы удовлетворить потребности Украины и европейских партнеров.

Он призвал устранить все препятствия для развития и налаживания сотрудничества европейских оборонных индустрий и выделить все необходимые ресурсы для создания новых производственных мощностей.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.