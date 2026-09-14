ЕС продлил санкции против Путина и Лаврова на 7 дней: нужны дополнительные консультации

В понедельник, 14 сентября, Комитет постоянных представителей государств ЕС в Брюсселе (Coreper) продлил санкционный режим за нарушение территориальной целостности Украины сроком на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов.



Об этом передает корреспондентка "Европейской правды" в Брюсселе со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.



Послы государств Евросоюза смогли продлить санкции против России только на семь дней – до полуночи вторника, 22 сентября.



"Сегодня во второй половине дня Coreper снова собрался для обсуждения продления режима относительно территориальной целостности Украины. Чтобы предоставить государствам-членам дополнительное время для всестороннего изучения предложений по возобновлению, Coreper согласился продлить режим сроком на 7 дней, до полуночи вторника, 22 сентября", – сообщили корреспондентке "ЕвроПравды" в Ирландском председательстве.



Дипломаты надеются, что за это время удастся достичь консенсуса относительно продления санкционного режима – в который, стоит подчеркнуть, входит главарь Кремля Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров и другие одиозные руководители России.



"Возобновление санкционных списков необходимо для продолжения подрыва российской военной машины и сохранения давления на тех физических и юридических лиц, которые поддерживают ее, способствуют ей и получают от нее выгоду. Это является приоритетом для Председательства", – заявили ирландские дипломаты.



Как уже сообщала "Европейская правда", продление санкционного режима забуксовало, так как Словакия требует исключить из санкционного списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова, а Франция еще в пятницу, 11 сентября, присоединилась к требованию исключить Усманова.



12 сентября источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова.



Как сообщала "Европейская правда", послы стран ЕС 11 сентября снова не смогли согласовать продление персональных санкций за агрессию России из-за требований Словакии и Франции относительно изменений в списках лиц, находящихся под персональными санкциями.



Предыдущий раз действие персональных санкций продлили 14 марта. Словакия и в тот раз до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.