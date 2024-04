Глава МИД Польши упрекнул Конгресс США за задержку помощи Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский упрекнул Конгресс США за длительные задержки с решением о финансировании дальнейшей помощи Украине, отметив, что Украине уже не хватает ракет для ПВО и это грозит ухудшением гуманитарной ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в эфире CNN в день после масштабной воздушной атаки РФ, в результате которой, среди прочего, была полностью разрушена Трипольская ТЭС.

Сикорский заявил, что такие удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением, и отметил, что Киев давно просит о разблокировании помощи США.

"Сейчас мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие. Украинские ТЭС разрушают одна за другой. Скоро украинские города могут остаться без света. И я ожидаю, что это может означать большую волну беженцев", – отметил глава МИД Польши.

Сикорский напомнил, как президент США Байден приезжал в Киев с исключительным визитом перед первой годовщиной полномасштабной войны и заверил в поддержке. Он отметил, что проект о дополнительном финансировании в поддержку Украины ждет решения Конгресса фактически с августа 2023 года.

"Призываю снова спикера Джонсона: дайте демократии принять решение... Вопрос нужно вынести на голосование, чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине. Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом", – подчеркнул он.

Сикорский добавил, что сама Польша уже тратит на оборону около 4% ВВП – имея в виду давние нарекания экс-президента Дональда Трампа о том, что европейцы делают недостаточный вклад в коллективную безопасность НАТО, полностью полагаясь на США.

"И надо сказать, что ЕС и страны-члены потратили уже вдвое больше, чем расходы США на помощь Украине. Часто в США, в том числе в Конгрессе, нас подозревают в том, что мы "халявщики". Но на этот раз мы сделали то, что правильно было сделать, и сейчас нужно, чтобы США сделали то, что пообещал президент США", – подчеркнул Сикорский.

Впоследствии в своем Twitter (X) он распространил новость о полном разрушении Трипольской ТЭС с подписью "Это ваше место в истории", отметив в твите Кремль и спикера Палаты представителей США Майка Джонсона.

This is your place in history, @KremlinRussia @SpeakerJohnson https://t.co/Bz1oFu27VS