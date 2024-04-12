Какие последствия могут иметь планы Румынии по использованию войск за рубежом

На прошлой неделе румынское Министерство национальной обороны вынесло на общественное обсуждение проект закона о национальной обороне.

Проект содержит в себе целый ряд новаций и потенциально может сказаться не только на национальной безопасности Румынии, но и на региональной безопасности.

Возможна ли ситуация, при которой Румыния направит свои войска на защиту Молдовы?

О том, что задумали в румынском правительстве, как это может повлиять на регион и, конечно, на Украину, смотрите в нашем видеоблоге или читайте в статье заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука "Бухарест, введи войска": готова ли Румыния к защите соотечественников за рубежом. Далее – краткое ее изложение.

Бухарест обновляет законодательство в соответствии с новыми реалиями безопасности. Гибридная война, которую Россия развернула против Европейского Союза и НАТО, требует соответствующего реагирования, а еще лучше – своевременного предотвращения возникновения угроз.

Новый законопроект содержит в себе нормы о необходимости синхронизации оборонных усилий как с НАТО, так и с Европейским Союзом.

Однако резонансным этот проект сделала инициатива о возможности вмешательства за пределами территории страны. И эта норма может толковаться как намерение противостоять агрессии РФ, прежде всего в Молдове.

Появится возможность вмешательства за пределами страны ради защиты граждан Румынии.

Согласно объяснениям румынского Минобороны, предложенная правка предусматривает не только возможное введение войск в другую страну, но будет включать другие виды противодействия гибридным угрозам.

Вероятно, речь идет не только о гуманитарной составляющей или вероятности ввода войск, но и о других сферах: политической, экономической, энергетической, информационной и кибернетической.

Именно эти сферы являются наиболее уязвимыми в соседней с Румынией Республике Молдова.

Более того, эта уязвимость особенно возрастает в этом и следующем году, когда в Молдове состоятся президентские и парламентские выборы.

Молдова будет подпадать под категорию государств, где Румыния потенциально может осуществить вмешательство, и по второму признаку – там есть граждане Румынии, которых нужно защищать. Более того, их там много.

Напомним, что и в Румынии в этом году должны состояться и президентские, и парламентские выборы.

Вероятно, инициируя такую норму, нынешнее коалиционное правительство социал-демократов и национал-либералов решило "оседлать" тему защиты зарубежных румын, чтобы не отдать этот козырь в руки оппонентов из AUR ("Альянс за объединение румын") и PMP (Партия Народного движения).

Означает ли это, что уже вскоре румынские танки появятся на улицах Кишинева, Комрата или Тирасполя? Не совсем.

Во-первых, нет гарантий, что этот закон будет принят в сжатые сроки. Во-вторых, при применении такой нормы должны появиться реальные угрозы гражданам Румынии в Молдове.

К тому же и Молдова вряд ли была бы в восторге от появления румынских воинов на своей территории.

Однако шансы на то, что новый закон создаст предпосылки для защиты молдавского неба, достаточно высоки.

Похожая ситуация и с киберпространством – у Румынии есть потенциал для усиления возможностей Молдовы в этой сфере. В конце концов, и энергетика Молдовы, которая часто становилась объектом российского шантажа, имеет шансы на большую устойчивость при поддержке Румынии.

Проблема в том, что такой шаг Бухареста может открыть настоящий ящик Пандоры и дать пример другим. Напомним, что в Украине также проживают люди, которые являются владельцами паспортов других стран, в том числе Румынии.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука "Бухарест, введи войска": готова ли Румыния к защите соотечественников за рубежом.