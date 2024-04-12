Генштаб Эстонии: Россия сохраняет инициативу на поле боя, украинские солдаты устают

Глава Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо заявил, что Россия несмотря на большие потери продолжает вести активные боевые действия в Украине, тогда как украинские военные страдают от усталости и недостатка боеприпасов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR, Ребо заявил на брифинге 12 апреля.

По словам главы эстонского Генштаба, вооруженные силы России осуществляют механизированные атаки подразделениями до уровня батальона, пытаясь воспользоваться улучшением погоды и рельефом местности.

"Несмотря на потери, Российская Федерация не потеряла темп наступления и сохраняет значительную инициативу", – констатировал он.

Что касается Украины, по словам Ребо, ее главная проблема заключается в том, что ожидаемые крупные поставки боеприпасов с Запада так и не поступили, а солдаты все больше устают.

"Однако по состоянию на сейчас нет никаких признаков того, что в Украине происходит незапланированный отвод войск или что какие-то подразделения где-то отказываются идти в бой", – добавил эстонский полковник.

Говоря о ситуации на участках фронта, Ребо выделил Луганское направление, где российские силы достигли определенного продвижения в районе Кременной и Лимана, но потеряли сотню единиц бронетехники, и Донецкое направление, где они пытаются захватить Часов Яр.

Южнее бои идут вокруг Авдеевки и Марьинки, где Россия продвинулась к поселку Первомайск, отметил глава Генштаба Эстонии. На Запорожском и Херсонском направлении происходят активные боевые действия, добавил Ребо.

Напомним, на прошлой неделе Разведывательный центр Сил обороны Эстонии спрогнозировал, что российская армия продолжит удерживать темп оперативного продвижения и инициативу на Луганском и Донецком направлениях.