Столтенберг уверен, что до июля НАТО согласует фонд военной поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что до июля, когда состоится саммит Альянса в Вашингтоне, союзники по блоку согласуют создание нового многолетнего фонда поддержки Украины.

Об этом он сказал в интервью BBC, которое выйдет в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Как говорится в анонсе интервью, генсек НАТО выразил уверенность, что союзники по Альянсу согласуют долгосрочное соглашение о финансировании Украины до июля, хотя некоторые страны на этой неделе выразили в этом сомнения.

"Даже если мы верим и надеемся, что война закончится в ближайшем будущем, мы должны поддерживать Украину в течение многих лет, строить ее оборону, чтобы сдерживать будущую агрессию", – сказал Столтенберг.

По его словам, военная поддержка является жизненно важной, чтобы вытеснить российские войска из Украины и заставить лидера РФ Владимира Путина отказаться от своих целей по ее оккупации.

Напомним, генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.

Впоследствии Столтенберг уточнил, что дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины продолжаются и происходят совместно с украинской стороной.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не верит в реализацию идеи Столтенберга "в нынешней финансовой модели".

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