Польские протестующие продолжают блокаду грузовиков на границе на четырех КПП

Польские протестующие в пятницу продолжают блокировать движение грузовиков на четырех пунктах пропуска на границе Украины с Польшей.

Как пишет "Европейская правда", об этом днем 19 апреля сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

На пункте пропуска "Медика – Шегини" движение грузовиков заблокировано в обоих направлениях, на въезд и выезд. Пропуск автобусов и легковых авто осуществляется беспрепятственно.

На пункте "Корчева – Краковец" проезд грузовиков заблокирован предварительно до 9:00 субботы 20 апреля.

"Митингующие требуют ограничивать въезд в Украину грузовым автотранспортом до 5-7 авто в час, независимо от типа груза", – отмечают в сообщении.

Также польские протестующие продолжают блокировать движение грузового транспорта в пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская – Гребенное".

В обычном режиме работают пункты пропуска "Устилуг- Зосин", "Угринов-Долгобичув", "Грушев-Будомеж" и "Смильница – Кросьценко".

На КПП "Угринов-Долгобичув" фермеры сняли блокаду во вторник.

Напомним, 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.