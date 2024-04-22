Объясняем, почему проблемы польских фермеров – не в украинской агропродукции

На днях офис польского депутата Европарламента Марека Бельки организовал круглый стол о состоянии и перспективах сотрудничества Польши и Украины в аграрной сфере.

Участники обсуждений попытались проанализировать причины сложившейся ситуации и найти взаимно приемлемые выходы из нее.

О проблеме польских фермеров и том, как настроить нормальные добрососедские отношения между странами в сфере АПК, читайте в колонке и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины (2019) Ольги Трофимцевой Выйти из плена мифов: как Украине и Польше вместе преодолеть кризис в вопросе агроэкспорта. Далее – краткое ее изложение.

Ольга Трофимцева напоминает, что первые признаки обострения польско-украинских отношений в сфере аграрной торговли начали появляться еще осенью 2022 года.

Увеличение объемов двусторонней торговли в агропромышленном комплексе (экспорт аграрной продукции в Польшу увеличился в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом), волатильность мировых цен на основные виды зерновых, избирательные циклы, а также отсутствие быстрых и эффективных решений по развитию логистики и инфраструктуры.

Все эти факторы, как отмечает бывшая руководительница министерства аграрной политики и продовольствия Украины, привели к накопительному эффекту и взрыву эмоций уже в начале 2023 года, когда начались первые протесты на западной границе Украины.

Автор колонки пишет, что популизм (часто с обеих сторон), попытки найти виновных на поверхности, медийный и политический хайп на теме не давали возможности для более глубокого взгляда и анализа причин сложившейся ситуации и поиска взаимно приемлемых выходов из нее.

"В рамках круглого стола, организованного на днях офисом польского депутата Европарламента Марека Бельки относительно состояния и перспектив сотрудничества Польши и Украины в аграрной сфере, именно представители польской стороны, польских бизнес-ассоциаций говорили о том, что украинский АПК в политических дискуссиях внутри Польши за последний год просто сделали неким козлом отпущения", – констатирует эксперт.

По ее словам, достаточно одного взгляда на графики внутренних цен на зерновые в Польше и цен на биржах вроде MATIF, чтобы увидеть, что польские цены напрямую коррелируют с биржевыми ценами, то есть с ценами международных рынков. И, о сюрприз, никакие поставки украинского зерна критически на эти цены не влияют.

"Когда разговор с польскими коллегами выходит за рамки поверхностных и популистских аргументов об украинских латифундиях, "черном зерне" и "низких стандартах качества", то нашим соседям приходится признать, что основной причиной ситуации, в которой польские фермеры оказались в 2024 году, является отсутствие структурных реформ в агропромышленном комплексе (АПК)", – уверена Ольга Трофимцева.

Она добавляет, что нереформированность польского аграрного сектора оставила целый пласт микропроизводителей не интегрированными в национальный и международные рынки, не решила вопрос скрытой безработицы на селе и оставила серьезную зависимость выживания большого количества этих "фермеров" исключительно от прямых субсидий из бюджета ЕС и Польши.

Итак, на уровне правительства Польши и у подавляющего большинства представителей польского бизнеса есть четкое понимание важности и необходимости настройки нормальных добрососедских отношений в сфере АПК с Украиной.

"Мы должны доказывать совместно с нашими союзниками внутри Польши, что популистские лозунги и страхи не имеют ничего общего с реальностью", – пишет автор колонки.

По ее словам, образовательная и информационная работа по развенчанию негативных мифов и одновременно формирование устойчивой репутации украинскими агропроизводителями и экспортерами – это не одноразовая акция, а постоянная работа на всех уровнях. Выдавливание маргинальных популистов из аграрного информационного поля – одна из главных задач борьбы с дезинформацией.

Бывшая руководительница министерства агрополитики уверена, что в Польше гораздо больше тех, кто нас поддерживает, мыслит конструктивно и смотрит в будущее, прекрасно понимая, что с геополитической и геоэкономической точки зрения вступление Украины в ЕС является более выгодным и Союзу, и Польше, чем любой сценарий ЕС без Украины.

Наша задача – эти голоса разума и добрососедства поддерживать и усиливать.

Подробнее о проблемах польской агросферы – в колонке Ольги Трофимцевой Выйти из плена мифов: как Украине и Польше вместе преодолеть кризис в вопросе агроэкспорта.