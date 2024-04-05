Литва начинает специальную программу реабилитации украинских военных

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила, что ее страна начинает программу реабилитации украинских военных и выделит на эти цели около 15 млн евро.

Об этом она сказала на пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем, сообщает "Европейская правда".

Шимоните отметила необходимость помочь украинским солдатам, которые выполнили свою миссию и защищали Украину, Европу и Литву, которые пострадали и хотят вернуться к нормальной жизни.

"Поэтому после серьезной подготовки именно сегодня Литва начинает специальную программу реабилитации для раненых украинских солдат. Мы направим развития соответствующей инфраструктуры и услуг трех балтийских стран во Львове, Днепре и Житомире", – сказала премьер Литвы.

"Мы выделим около 15 миллионов евро на эти программы из различных источников и программ по развитию. Так же мы надеемся, что другие доноры присоединятся к нам", – добавила она.

Шимоните также заявила, что Литва планирует закупить около 3 тысяч FPV-дронов местного производства для передачи украинским военным.

Как сообщалось, в пятницу премьер Денис Шмыгаль находится с визитом в Литве.