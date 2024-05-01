Как Украина оказалась в центре дебатов кандидатов на пост президента Еврокомиссии

Накануне выборов в Европарламент кандидаты на пост главы Европейской комиссии провели исторические дебаты, включая действующего президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен. Событие состоялось 29 апреля в нидерландском городе Маастрихт.

На встречу пригласили сотни молодых европейцев в возрасте до 29 лет, а лейтмотивом дебатов сделали "выбор будущего молодым поколением". Явка на голосовании в июне среди молодых избирателей ожидается выше средней. А в нескольких странах ЕС дополнительно снизили возраст голосования.

Молодежь выбрала и три главные темы для вопросов к кандидатам на дебатах: внешняя политика и политика безопасности, изменения климата и демократия в ЕС.

Подробно о том, что обещает Евросоюзу фаворитка на пост главы Еврокомиссии и какой видит политику в отношении Украины, читайте в статье магистранта университета KU Leuven (Бельгия) Максима Вальчука Урсула против всех: как проходили дебаты кандидатов в президенты Еврокомиссии. Далее – краткое ее изложение.

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Дискуссия в Маастрихте не имела целью выбрать победителя, а скорее очертить позиции ключевых европейских партий и их "избирательных лидеров" – однако на самом деле реальный победитель известен заранее.

Это – действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, немка и кандидат от Европейской народной партии. Поэтому, стоит обратить внимание именно на ее заявления.

В случае переназначения на должность Урсуле фон дер Ляйен придется сотрудничать с другими партиями в Европарламенте и получить поддержку части из них для своего утверждения в должности.

Эти дебаты добавили ясности, кто же может войти в будущую европейскую "коалицию".

"Я не буду вступать в коалицию с теми, кто не поддерживает Украину, не учитывает климат и не уважает верховенство права", – именно о таких трех критериях для формирования коалиции заявила президент Еврокомиссии.

Хотя, она, очевидно, открыта и к неожиданным вариантам.

На вопрос о коалиции с группой "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКС), членами которой является партия, например, пророссийского французского политика Эрика Земмура, она ответила, что это зависит от состава Европарламента и от того, кто пройдет туда.

Такой ответ удивил кандидатов от либералов и социал-демократов, голоса которых в 2019 году помогли ей получить должность.

Член ее нынешней "команды", еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав и кандидат от европейских социалистов Николас Шмидт в ответ напомнил фон дер Ляйен, что идеология партий не зависит от состава парламента.

Хотя эта критика еще не означает, что фон дер Ляйен точно потеряет поддержку тех же социал-демократов при одобрении новой власти ЕС.

В конце концов, уже сейчас очевидно, что Европейская народная партия, которая ее выдвинула, станет крупнейшей партией в новом созыве Европарламента.

Однако Урсуле фон дер Ляйен придется искать непростой баланс между бывшими союзниками (либералами и социал-демократами) и уже "анонсированными" потенциальными союзниками – консерваторами, доказывая им, что именно она нужна Европе как руководитель исполнительного органа ЕС на следующие пять лет.

Украина, конечно же, не могла остаться вне повестки дня дебатов.

Президент Еврокомиссии остается последовательной в своей поддержке Украины на пути в Европейский Союз и против вооруженной агрессии РФ.

Помимо прочего, Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что создание должности еврокомиссара по вопросам обороны до сих пор входит в ее планы в случае переизбрания.

Также она заверила, что собирается продолжать вводить так называемый "Европейский зеленый курс" (EU Green Deal), сохраняя цель и в дальнейшем снижать выбросы парниковых газов и превратить Европу в климатически нейтральный континент до 2050 года.

Подробнее – в материале Максима Вальчука Урсула против всех: как проходили дебаты кандидатов в президенты Еврокомиссии.