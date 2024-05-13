Почему польский судья сбежал в Беларусь и имеет ли это связь с Украиной

7 мая Томаш Шмидт, судья административного суда в Варшаве, выступил на пресс-конференции в Минске.

Он почти дословно повторил основные пункты белорусского и российского пропагандистского нарратива, направленного против Польши.

Однако пропаганда является наименьшей проблемой. Судья, имевший доступ к секретной информации, стал лакомой добычей для спецслужб Беларуси и РФ.

И не исключено, что в их интересах он выполнял задачи не только в Польше, но и в Украине, говорится в статье публициста, журналиста портала Biełsat Михала Кацевича Побег в Беларусь. Что известно о польском судье, которого обвиняют в шпионаже на РФ. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

Раскрытие беглого судьи не ошеломило польских политиков, СМИ и спецслужбы из-за, мягко говоря, иррациональных вещей, которые он озвучил на пресс-конференции. И наверняка будет и в дальнейшем озвучивать в программах белорусской и российской пропагандистской машины.

Понятно, что его пропагандистские выступления – лишь эпилог, ведь белорусские службы пытаются выжать из своего сотрудника наибольшую выгоду. В частности, так они могут показать белорусам и россиянам, которые враждебно настроены к полякам, что даже среднестатистические польские чиновники бегут из Варшавы – в знак протеста против русофобии.

Очевидно, это раздутое театральное представление призвано также подорвать надежность Польши в глазах ее западных союзников и продемонстрировать польским службам свою силу.

Более глубокое беспокойство вызывает настоящий характер сотрудничества Шмидта с белорусскими службами. И речь идет не о пропагандистском спектакле о побеге.

Значительный вред Томаш Шмидт нанес тогда, когда еще из Польши сотрудничал с белорусским КГБ.

А возможно, также и с российской службой внешней разведки.

Как судья административного суда Шмидт имел доступ к судебным материалам – в основном административных производств, апелляций и процессов между государственными учреждениями. В его распоряжении были базы данных и личные дела, вероятно, связанные с деятельностью спецслужб.

И даже если эта информация фрагментарна и далеко не самого высокого уровня секретности и важности, для спецслужб она все равно чрезвычайно ценна. Также Шмидт был полезен вражеским службам благодаря своим многочисленным контактам в польских юридических, правительственных и политических кругах.

Томаш Шмидт нарушил по меньшей мере одно из ключевых положений судейской присяги: он не хранил тайн. Высший административный суд снял иммунитет с бывшего судьи Шмидта и выдал разрешение на его арест.

По данным некоторых источников, судья никогда не афишировал свои пророссийские или пробелорусские взгляды. Наоборот, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, он на словах поддерживал украинцев. Вероятно, это только хорошо продуманное прикрытие.

Кстати, после развода он завязал отношения с украинской гражданкой и неоднократно ездил в Украину.

По словам бывших коллег Шмидта, во время работы в Министерстве юстиции и судах беглец много говорил о возможностях, которые перед Польшей открывает бизнес за ее восточными границами.

По мнению многих экспертов, в Польше он действовал по требованию белорусских или российских служб, которые имели целью дестабилизировать польскую сферу правосудия и вообще ослабить позиции Польши в ЕС.

Действовал ли он в Украине в интересах своих кураторов из Минска и Москвы, пока неизвестно. Однако исключить этого нельзя.

Независимо от того, что именно побудило судью прибегнуть к измене, эта история является яркой иллюстрацией того, что Польша оказалась в эпицентре тайной войны разведок.

Поскольку Польша – прифронтовое государство и база опоры для Украины, она стала объектом масштабной и агрессивной разведывательной деятельности России и Беларуси как ее союзника.

Подробнее – в материале Михала Кацевича Побег в Беларусь. Что известно о польском судье, которого обвиняют в шпионаже на РФ.